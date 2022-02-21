Опубликованы последние мгновения жизни погибших на территории РФ диверсантов ВСУ

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Новости Украины

В социальных сетях появилось видео, где украинская ДРГ пробивается по территории ДНР перед тем, как быть уничтоженной в количестве двух БМП и пяти боевиков.

Утверждается, что видеозапись слита с нашлемной экшен-камеры одного из погибших диверсантов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская ДРГ пыталась прорваться к таможенному пункту ДНР «Новоазовск» на юге республики, чтобы захватить и повесить украинский флаг, после чего привлечь ОБСЕ с утверждением, что Украина вернула часть российско-украинской границы.

«Но что-то пошло не так, как когда-то у эстонского солдатика Коли Илина», – напоминают в сети о нашумевшей бесславной гибели украинского диверсанта в 2020 году под Горловкой.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили об уничтожении украинской бронетехники и боевиков ДРГ, которые зашли на российскую территорию.

В то же время украинская сторона категорически всё отрицает.

«Российские медиа заявили о прорыве еще одной «диверсионно-разведывательной группы» из Украины в Ростовскую область в районе населенного пункта Кузнецы в Новоазовском районе Донецкой области Украины. Якобы там уничтожен какой-то БТР. В данном случае, чтобы достигнуть границы с РФ украинцам потребовалось бы для начала прорвать фронт 1 -го армейского корпуса под Новоазовском», – пишет украинский пропагандист, главред «Цензора» Юрий Бутусов.

Также киевская сторона стала отрицать и попадание снарядов на российскую территорию.

«Артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении ВСУ артиллерийских систем, поражение указанного хозяйственного помещения является невозможным. Подразделения ВСУ находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не проводят никаких наступательных действий», – говорится в официальном заявлении штаба «ООС».