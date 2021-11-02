Опубликованы снимки последствий обстрела ВСУ жилых домов Донецка

Донецк, Сергей Вредников
Опубликованы снимки последствий обстрела ВСУ жилых домов ДонецкаНовости Украины
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Украинские боевики обстреляли северо-запад Донецка, разрушения получили несколько домостроений.
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Фотоотчёт с последствиями обстрела опубликовал Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Так, вчера вечером украинские боевики открыли огонь по окраине Киевского района Донецка.
Обстрел велся со стороны подконтрольного ВСУ населённого пункта Опытное с применением минометов калибром 120 мм.
Всего было выпущено 16 мин.
В результате обстрела пострадали многоквартирные жилые дома.
Зафиксировано прямое попадание в кровлю, повреждено 25 оконных блоков и остекление, также имело место прямое попадание в гараж.
Кроме того, осколками посечена теплотрасса.
Напомним, ранее Представительством ДНР в СЦКК были опубликованы последствия обстрела украинскими боевиками поселка Тельманово.
При этом ВСУ, помимо жилых домостроений, целенаправленно стараются бить по объектам инфраструктуры, обеспечивающих жителей республики газом, электричеством и водой.
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