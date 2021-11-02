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02.11.2021 13:07 (Мск),

Донецк, Сергей Вредников

 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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Опубликованы снимки последствий обстрела ВСУ жилых домов Донецка

Новости Украины/p> Украинские боевики обстреляли северо-запад Донецка, разрушения получили несколько домостроений. Фотоотчёт с последствиями обстрела...

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Украинские боевики обстреляли северо-запад Донецка, разрушения получили несколько домостроений.

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Фотоотчёт с последствиями обстрела опубликовал Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, вчера вечером украинские боевики открыли огонь по окраине Киевского района Донецка.

Обстрел велся со стороны подконтрольного ВСУ населённого пункта Опытное с применением минометов калибром 120 мм.

Всего было выпущено 16 мин.

В результате обстрела пострадали многоквартирные жилые дома.

Зафиксировано прямое попадание в кровлю, повреждено 25 оконных блоков и остекление, также имело место прямое попадание в гараж.

Кроме того, осколками посечена теплотрасса.

Напомним, ранее Представительством ДНР в СЦКК были опубликованы последствия обстрела украинскими боевиками поселка Тельманово.

При этом ВСУ, помимо жилых домостроений, целенаправленно стараются бить по объектам инфраструктуры, обеспечивающих жителей республики газом, электричеством и водой.

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