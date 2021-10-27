В ДНР опубликовали снимки разрушений после обстрела ВСУ Тельманово

Новости Украины

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Обстрел со стороны ВСУ райцентра Тельмановского района ДНР привёл к серьёзным разрушениям городской инфраструктуры.

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Фоторепортаж с мест обстрелов опубликовал Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, 26 октября украинские боевики обстреляли город Тельманово – огонь вёлся с направления населённого пункта Гранитное с применением запрещённого «Минском» вооружения – артиллерии калибром 122 мм.

По данным ведомства, в результате варварского обстрела ВСУ повреждены два жилых дома, сельскохозяйственные ангары и объекты инфраструктуры, среди которых опора и ЛЭП, питающая Тельманово.

Также перебит водовод д.300мм.

Напомним, накануне в ответ на обстрел Тельманово, артиллерия защитников ДНР сработала по позициям ВСУ под Гранитным, в результате чего один украинский боевик получил ранения, ещё один погиб. После «ответки» главкомом ВСУ в нарушение всех договорённостей было принято решение поднять в воздух турецкие дроны «Байрактар».

Отметим, ранее было высказано мнение, что с учётом затруднения работы ПВО и РЭБ по всей линии соприкосновения (более 400 километров), есть большая вероятность, что Киев начнёт террористическую войну против ДНР с использованием турецких ударных беспилотников.