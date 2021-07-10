10.07.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, нацизм, Политика, Украина
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Опыт головорезов УПА намерены сделать частью воспитания украинской армии

Новости УкраиныИз украинцев надо с самого детства воспитывать патриотов, чтобы потом ВСУ не переходили на...

Из украинцев надо с самого детства воспитывать патриотов, чтобы потом ВСУ не переходили на сторону противника, как это было в 2014 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил командующий Сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган, отвечая на вопрос, о важности восстановления старых традиций.

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Почему, на ваш взгляд, важно восстановление старых и создание новых военных традиций?

«У нас есть разнообразный исторический опыт: УПА, казацкие восстания (Колиивщина, Холодный Яр), УНР и другие. Этот опыт необходимо изучать, развивать и приумножать. Это должно быть частью воспитания современного бойца», – убежден генерал ВСУ.

«Именно по причинам недоработки исторических основ нашей армии в период до 2014 года, как по мне, произошла аннексия АР Крым. В условиях некоторой неопределенности был и переход военнослужащих на сторону врага. Это потому, что их воспитывали как профессионалов, но не воспитывали как патриотов. Такую работу надо было проводить с детства, и сейчас мы можем это изменить. Силы специальных операций учитывают такие особенности и усиливают участие в военно-патриотическом воспитании молодежи», – резюмировал Галаган.

Ранее в Киеве прошло отпевание бывшего военнослужащего гитлеровской дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула, призывавшего уничтожить Москву.



При этом в церемонии, как сообщал «ПолитНавигатор», приняли участие военнослужащие солдаты отдельного президентского полка.

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