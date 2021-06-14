Киев, Ольга Козаченко
Рафик не виноват: соратники бросились отмазывать Зеленского от почестей гитлеровцу.Новости Украины
В Киеве грянул очередной скандал, связанный с героизацией гитлеровских пособников.
Так, в подконтрольном раскольникам Михайловском соборе прошло отпевание бывшего военнослужащего гитлеровской дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула, призывавшего уничтожить Москву.
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При этом в торжественной церемонии приняли участие солдаты отдельного президентского полка им. Гетмана Богдана Хмельницкого.
«Это просто обалдеть! В Киеве торжественно, с воинскими почестями похоронили боевика дивизии СС «Галиция» при участии президентского (!) полка! Но нет, Зеленский, конечно, не в курсе. Он, конечно, будет рассказывать, что реабилитация нацизма на Украине – это «выдумка российской пропаганды», – пишет в своем блоге историк и политический обозреватель Владимир Корнилов.
«Устроить государственные похороны при участии президентского полка эсэсовцу накануне встречи Путина с Байденом, где «будут говорить про Украину», мог только агент Путина», – саркастически комментирует скандальную ситуацию киевская публицистка Мирослава Бердник.
Примечательно, что произошедшее возмутило даже соратников президента Украины.
«Не имею и не могу иметь ничего против отпевания, но заинтересовался, кто отправил на это мероприятие солдат Президентского Полка, в частности, после реакции Офиса Президента на марш эсосовцев 28 апреля в Киеве. Согласитесь, если Президентский Полк отправляют на почётные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?
В понедельник направлю депутатское обращение на имя Начальника Генштаба, Министра Обороны и Главкома Сухопутных Войск, с просьбой уточнить, кто из них так подставляет Президента. Просто интересно, последствий то никаких, сами видите, хотя в приличном обществе за такое срывают погоны», – пишет в свеом телеграм-канале депутат ВР из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.
При этом он попытался оправдать главу Украины Владимира Зеленского, заявив, что военнослужащих на похороны гитлеровца отправило командование, а офис президента «не командует Президентским Полком, несмотря на его название».
Также Бужанский обратил внимание, что государственное агентство «Укринформ» решило объявить попавшего в плен эсэсовца «узником советских концлагерей».
Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве впервые прошел марш в честь дивизии СС. После разразившегося скандала офис президента Украины был вынужден выступить с осуждением этого мероприятия.
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