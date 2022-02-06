Организаторы «Бандеровских чтений» пригласили посла Израиля
Представители Израиля должны посетить ежегодно проходящую на Украине конференцию «Бандеровские чтения», которую проводит националистическая партия «Свобода».
Об этом в ходе чтений заявил один из организаторов мероприятия, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы традиционно благодарны Израилю и послу Израиля за такое внимание к исторической памяти нашего народа. Они напоминают нам, кого мы должны помнить чтить. В этом году Израиль снова сделал соответствующее заявление. Мы приглашаем их на наши «Бандеровские чтения» – может, они больше узнают, и больше не будут делать подобных заявлений», – сказал Сиротюк.
Он высказал удовлетворение тем, что «Украина и Киев всё более бандеровские».
Отметим, что посол Израиля вполне может принять приглашение бандеровцев – во всяком случае, несколько недель назад он дал интервью, в котором не решился осудить УПА – боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов, сотрудничавшей с гитлеровской Германией.
Дипломат предпринял и другие попытки смягчить гнев украинских самостийников, заверив их в поддержке претензий Киева на Донбасс и Крым, которые ушли из состава Украины как раз в ответ на реабилитацию нацизма после государственного переворота 2014 года.
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