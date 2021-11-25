«Оружие любит тишину»: Кулеба проговорился о тайных поставках на Украину

25.11.2021  17:57 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Обязанности украинских дипломатов заключаются в том, чтобы просить оружие и технику, а также материальную помощь, чтобы «сдерживать Россию от наступления».

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обязанности украинских дипломатов заключаются в том, чтобы просить оружие и технику, а также материальную...

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«В этом году США передали ВМС Украины 4 катера типа «Island» два из них – «Суммы» и «Фастов», уже доставлены в Одессу. К передаче готовится ещё один пятый «Island», который будет носить имя «Вячеслав Кубрак». Особенно важно, что США дают украинской армии высокотехнологическое оборудование, которое не производится национальным оборонным комплексом или является критическим», – сказал Кулеба.

«Надёжным другом и партнёром остаётся Канада, которая поставляет Украине оборудование для разминирования, транспортные средства, медицинское и другое снаряжение, автомобили Ford Ranger, Ford Transit, дефибрилляторы и другие средства. Всё это тоже важно для ВСУ», – отметил глава МИД Украины.

«Очень важным является оборонное сотрудничество Украины с Великобританией. 12 ноября мы формализовали договоренности о поддержке развития ВМС ВСУ, о которой договорились в прошлом году лидеры наших государств Владимир Зеленский и Борис Джонсон», – добавил министр.

По его словам, с Украиной по части вооружения работают и некоторые другие страны, однако говорить о них не стал.

«Оружие, как и деньги, любят тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану. Хочу только уверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим всё то, что делает нашу армию сильнее, и это сдерживает Россию от наступления», – заключил украинский министр.

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