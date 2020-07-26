Ошибка Зеленского станет причиной терактов по всей Украине, анонсируют у Порошенко

26.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Проведя переговоры с террористом в Луцке, Владимир Зеленский фактически легитимизовал подобные действия, что может стать причиной волны терактов по всей Украине.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда президент поддаётся давлению террориста – это свидетельство того, что мы не имеем профессиональной Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Вы помните хоть одно государство, где президент говорил с террористом? Я один случай помню, когда премьер-министр России Черномырдин говорил: «Алло, Шамиль Басаев», и после этого началась серия терактов, потому что один раз дали поговорить, и они это восприняли.

Не факт, что преступник, который хотел взорвать гранату и захватил в заложники полицейского в Полтаве, а потом убежал от полиции, не сделал это после инцидента в Луцке, потому что, «если этому можно, почему мне нельзя, так требовать выполнение своих требований, другого же требования выполнили», – отметил парламентарий.

В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «За будущее» Тарас Батенко подчеркнул, что украинцы находятся в состоянии психоза и глубочайшего недоверия к власти

«Люди на Украине в психозе, мы в ситуации Великой депрессии и стагнации в стране, поэтому очевидно, что на этом фоне всеобщего психоза могут появляться такие же люди как террорист в Луцке.

Мы видим недоверие общества к практически всем органам власти, социологи показывают, что к президенту более 50% недоверия, к Верховной раде доверие тотально падает, отношение к премьер-министру ниже плинтуса», – добавил политик.