«Осталось 20% пшеницы» – на Украине грянул дефицит угля и хлеба

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Новости Украины

Из Украины уже вывезено 80% всей пшеницы, а запасы угля достигли исторического минимума.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-вице-премьер Украины Павел Розенко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«По официальным данным, трейдерами было вывезено из Украины 80 процентов нового урожая продуктовой пшеницы. Пшеницы, которую мы употребляем в виде разных товаров. Тех, 20 процентов, которые остались, – нам не хватит. Про запасы угля, извините, даже во время войны 2014-2016 годов никогда меньше полутора миллионов тонн не было. Сегодня на украинских складах 300 тысяч тонн угля, и только потому что Ахметов привёз пару кораблей с углём. Всё это ложится в ценообразование электроэнергии», – сказал он.

Кроме того, политик отметил, что за год коммунальные услуги на Украине подорожали в полтора раза.

«По новым данным Госкомстата, если в прошлом году нам всем за коммунальные услуги в октябре было начислено 9 миллиардов гривен, то в октябре этого года – 12,5 миллиардов гривен. Это означает, что за год повышение цен достигло 40 процентов. Иными словами, рост на коммунальные услуги – в полтора раза», – заключил Розенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что многие теплопоставляющие компании на Украине уже подняли тарифы на тепло, и эта тенденция продолжится и в следующем году из-за подорожания газа.

Также, в Киеве отметили, что в 2022 году стоимость электроэнергии для украинской промышленности превысит 6 гривен, а для населения достигнет 2,2 гривен за киловатт-час.