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05.11.2021 18:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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Остановка украинских предприятий, безработица, социальная напряжённость – Суслов о ближайших перспективах

Новости УкраиныИз-за огромных цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу и...

Из-за огромных цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу и признаны банкротами, а их сотрудники окажутся на улице.

Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинской промышленности выставлены цены за газ, больше 30 тысяч гривен на тысячу кубометров газа, есть примеры, когда это и 50 тысяч. Основной удар наносится по промышленности, и это будет тяжёлый удар. Потому что по опросам 91 процент украинских предприятий заявили о том, что они не в состоянии оплачивать энергию по таким ценам.

Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами. Они не смогут оплачивать налоги в бюджет в полном объёме, вероятнее – у нас увеличится безработица при остановке предприятий и возникнет социальная напряжённость, потому что этим людям нужно выплачивать пособия по безработице», – сказал он.

Напомним, раньше в Киеве заявили, что Украина закупает электроэнергию в Белоруссии по цене в четыре раза выше рыночной. При этом – свои собственные ТЭС на Украине простаивают из-за отсутствия угля на складах.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что на Украине внутри власти идет борьба на всех уровнях, страна погрязла в энергетическом кризисе, а в это время президент, вместо того, чтобы решать проблемы, разъезжает по ненужным для страны саммитам.

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