«Полная профнепригодность»: в стране грызня и кризис, а Зеленский катается по саммитам – Марунич

«Полная профнепригодность»: в стране грызня и кризис, а Зеленский катается по саммитам – МаруничНовости Украины
На Украине внутри власти идет борьба на всех уровнях, страна погрязла в энергетическом кризисе, а в это время президент, вместо того, чтобы решать проблемы, разъезжает по ненужным для страны саммитам.
Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, помочь выйти из кризиса может только полная перезагрузка власти.
«Там идет полноценная грызня на всех уровнях, на которых это возможно. А Зеленский при этом разъезжает по бессмысленным совершенно мероприятиям, с точки зрения Украины. Ну, за границей. И занимается вообще какими-то странными вещами, не понимая, что внутри государства происходит.
Поэтому, чем быстрее пройдет полная перезагрузка и, мне кажется, не только правительства, потому что нам нужна перезагрузка сил в парламенте, смена этой конфигурации власти.
Не должно быть никакого монобольшинства, оно показало свою полную профнепригодность на этих событиях. Что с коронавирусом, что с энергокризисом полноценным», – заявил Марунич.
Спасибо!
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