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04.11.2021 19:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Полная профнепригодность»: в стране грызня и кризис, а Зеленский катается по саммитам – Марунич

Новости УкраиныНа Украине внутри власти идет борьба на всех уровнях, страна погрязла в энергетическом кризисе,...

На Украине внутри власти идет борьба на всех уровнях, страна погрязла в энергетическом кризисе, а в это время президент, вместо того, чтобы решать проблемы, разъезжает по ненужным для страны саммитам.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, помочь выйти из кризиса может только полная перезагрузка власти.

«Там идет полноценная грызня на всех уровнях, на которых это возможно. А Зеленский при этом разъезжает по бессмысленным совершенно мероприятиям, с точки зрения Украины. Ну, за границей. И занимается вообще какими-то странными вещами, не понимая, что внутри государства происходит.

Поэтому, чем быстрее пройдет полная перезагрузка и, мне кажется, не только правительства, потому что нам нужна перезагрузка сил в парламенте, смена этой конфигурации власти.

Не должно быть никакого монобольшинства, оно показало свою полную профнепригодность на этих событиях. Что с коронавирусом, что с энергокризисом полноценным», – заявил Марунич.

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