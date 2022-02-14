Освобожденный по УДО бывший мэр Евпатории предложил себя в аренду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов, осужденный на 6,5 лет за превышение должностных полномочий, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

В своем блоге он написал, что хотел бы заниматься бизнесом и отказывается от политики, а также планирует переехать «на материк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Филонов на своей странице в соцсети после освобождения опубликовал ироничный текст, предложив сдать себя «в аренду».

«Сдаётся в аренду исправленный человек! О себе: опытен, начитан, с сомнительным «институтом жизни» в прошлом и очень призрачным будущим. Срок аренды: не меньше 5 лет, лучше 10! *Условием со звёздочкой является вывоз арендованного на материк. Абсолютно бесполезен и инертен к любого рода государственной и муниципальной службе и всему, что около этого. Состояние физического здоровья: удовлетворительное (*имеет приобретённую ярко выраженную аллергию на всё, что связано с политикой, общественной активностью и т.п). Может быть полезен в развитии и масштабировании любых бизнес-моделей и проектов! Из имеющегося капитала – только социальный. Зато полон сил, энергии и оптимизма! Согласен на длительный испытательный срок (*варианты использования в Крыму не предлагать!)», – написал Филонов.

Ранее «ПолитНавигатор» прогнозировал, что после освобождения Филонов не будет заниматься политикой напрямую и может сосредоточиться на бизнесе.