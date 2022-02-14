Освобожденный по УДО бывший мэр Евпатории предложил себя в аренду

14.02.2022  10:57 (Мск), Симферополь
Максим Карпенко.  
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Дзен, Криминал, Крым, Политика, Россия


Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов, осужденный на 6,5 лет за превышение должностных полномочий, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

В своем блоге он написал, что хотел бы заниматься бизнесом и отказывается от политики, а также планирует переехать «на материк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов, осужденный на 6,5 лет за превышение должностных полномочий, вышел...

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Филонов на своей странице в соцсети после освобождения опубликовал ироничный текст, предложив сдать себя «в аренду».

«Сдаётся в аренду исправленный человек! О себе: опытен, начитан, с сомнительным «институтом жизни» в прошлом и очень призрачным будущим. Срок аренды: не меньше 5 лет, лучше 10! *Условием со звёздочкой является вывоз арендованного на материк. Абсолютно бесполезен и инертен к любого рода государственной и муниципальной службе и всему, что около этого. Состояние физического здоровья: удовлетворительное (*имеет приобретённую ярко выраженную аллергию на всё, что связано с политикой, общественной активностью и т.п).

Может быть полезен в развитии и масштабировании любых бизнес-моделей и проектов! Из имеющегося капитала – только социальный. Зато полон сил, энергии и оптимизма! Согласен на длительный испытательный срок (*варианты использования в Крыму не предлагать!)», – написал Филонов.

Ранее «ПолитНавигатор» прогнозировал, что после освобождения Филонов не будет заниматься политикой напрямую и может сосредоточиться на бизнесе.

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