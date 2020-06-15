Освящен главный храм российской армии. Бой в защиту исторической памяти продолжается

15.06.2020, Москва, Максим Карпенко

В подмосковной Кубинке освящен главный храм российской армии. Патриарший собор открылся накануне торжеств в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символично, что и сам храм, и святая для всей России дата в последнее время неоднократно подвергались атакам либеральных и западных СМИ.

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Помните, как 8 мая администрация США отметилась скандальным заявлением о «великом духе Америки», которая вместе с Великобританией одержала победу над нацистами, скромно умолчав о решающем вкладе Советского Союза?

Но Запад не только не прекращает попытки вычеркнуть Россию из числа победителей. Теперь на Москву хотят возложить ответственность за развязывание войны наряду с гитлеровской Германией!

Вот пример двух американских «вассалов» – Украины и Польши.

Владимир Зеленский солидаризировался с Польшей и заявил, что эти две страны стали «жертвами» и первыми почувствовали на себе результат «сговора тоталитарных России и Германии».

Вероятно, украинский лидер забыл или не знал о так называемом «Мюнхенском сговоре» 1938-го года, подписанным в ночь с 29-го на 30-е сентября Германией, Великобританией, Францией и Италией, согласно которому Чехословакия накануне войны вынужденно лишилась Судетской области.

Очевидно, не помнит Запад и о так называемом «Пакте Пилсудского-Гитлера», подписанном между Германией и Польшей 26 января 1934-го года, который позволил нацистам выйти из международной изоляции и провести довооружение армии в преддверии войны.

Известно, что сам польский руководитель того времени Юзеф Пилсудский считал Гитлера «рациональным политиком», за что Польша и поплатилась спустя короткое время.

Заигрывая с Гитлером, Запад пытался сдержать растущую мощь Советского Союза, а сегодня активно переписывает историю Победы в то время, когда в силу возраста из жизни стали уходить те, кто не понаслышке знал о подвиге советского солдата.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог и военный историк Армен Гаспарян.

«Пока шло противостояние эпохи первой «Холодной войны», и пока были живы ветераны, которые сражались кто-то на африканском фронте, кто-то на Втором фронте, разговоры о том, чтобы так масштабно переписать историю, не было. Все-таки, ветераны знали, как на самом деле обстоят дела, и для того поколения это было бессмысленно.

Но окончание первой «Холодной войны» совпало со временем, когда ветераны разгрома нацизма начали массово умирать в силу возраста. И это стало «сигнальной ракетой» для того, чтобы переписать историю, чтобы уровнять коммунизм с нацизмом и сказать, что нацизм разгромили только демократические силы – США и Великобритания с Францией, ну и немного Польша.

Это все еще совпало по времени с глубоким кризисом внутри самой России, когда некому было отвечать на подобные вызовы. И эта система на Западе укоренилась, несмотря на то, что Россия прошла печальный опыт 90-х годов, начала постепенно себе возвращать позиции на международной арене, тем не менее, эта доктрина ровным счетом никуда не делась и продолжает существовать.

Запад пытается добиться единого понимания, что было два вселенских зла — Сталин и Гитлер, и была такая доброта и нравственность в лице союзников, они этим и занимаются…

Тем не менее, в Англии еще живы несколько летчиков армии Ее Величества, и они прямо говорят о том, что Советы внесли главный вклад в разгром нацизма. Это такой, очень символический акт, и огромное им за это спасибо», – заявил Гаспарян.

Сегодняшние попытки переписать историю направлены на то, чтобы лишить Россию будущего, и в этом контексте россиянам нужно внутреннее единство, считает военный историк Евгений Норин.

«Политика памяти – это, прежде всего, политика, основной акцент на этом слове. История в общественном измерении постоянно используется для проталкивания каких-то актуальных концепций.

В нынешней политической ситуации Россия – достаточно активный игрок, у которого пересекаются сферы интересов с другими странами. У стран Восточной Европы, там вообще политика идентичности очень сильно завязана на деятелей антисоветского подполья, которые, в том числе, служили и нацистам. Естественно, что для них это тоже болезненный момент.

Разумеется, что Запад заинтересован в том, чтобы выпячивать свою роль в разгроме фашизма и свои страдания. Для нас с этой точки зрения настоящая угроза только одна – если мы сами примем эту картину.

Ревизионизм Запада неизбежен, но для нас главное – то, как мы эту ситуацию видим. Необходимо правильно расставить акценты и составить непротиворечивую картину в первую очередь для наших соотечественников.

В первую очередь этот идеологический спор направлен на нас самих – как мы к этому относимся, насколько нас объединяет эта история, насколько для нас важны определенные сюжеты прошлого, и как мы с ними обращаемся», – заявил Норин.

По мнению Гаспаряна, сохранение исторической памяти и преемственность поколений сегодня являются важнейшими задачами для России. Поэтому открытие главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», где создается галерея «Дорога памяти» длиной в 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей, на протяжении которых длились боевые действия, – это знаковое событие.

«Мне представляется, что это событие глубоко символичное. Оно просто показывает в определенном смысле преемственность истории страны. Истории, которая началась не в 1917-м году, а действительно раньше, истории, в которой есть место всем – и георгиевским кавалерам, и героям Великой Отечественной войны. Этот храм объединяет всех, он – символ главного союзника страны — Вооруженных Сил. Конечно, его открытие – это очень серьезная веха в истории», – подчеркнул Гаспарян.