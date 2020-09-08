08.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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От хваленых украинских черноземов почти ничего не осталось


В результате пагубной сельскохозяйственной деятельности некогда знаменитые на весь мир украинские чернозёмы пропали, а вскоре земля в этой стране станет и вовсе бесплодной.

Об этом в эфире YouTube-каналу «UkrLife» рассказал политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не просто отстаём от всего мира, но мы себя всё время обманываем и резко преувеличиваем свою нужность и важность. У нас же до сих пор можно почитать всякий бред про украинский чернозём. Потому что ещё в 2018 году официальные анализы показали, что в нашей почве три-четыре процента гумуса, да это хорошая почва, но не более. Потому что чернозём это от 4 до 12 процентов, у нас нет того количества питательных веществ, которые необходимы. У нас хорошая почва, но уже фактически чернозём только пятнами.

Потому что так варварски использовали землю, особенно когда перешли на рапс, свеклу и прочие технические культуры. Это всё истощает землю. Причём нужна постоянная рекультивация, но никто этим не занимается, потому что всем плевать», – отметил Джангиров.

Он подчеркнул, что иностранные инвесторы, которым украинская земля вскоре будет продана за бесценок, окончательно погубят некогда знаменитые на весь мир чернозёмы.


«При той цене, за которую собираются продавать землю, грубо говоря, 20 тысяч гривен за гектар, а оптом, наверное, будет дешевле. При такой цене вообще ничего вкладывать не надо, ты все равно отобьёшь инвестиции и так до конца пока не убьёшь землю», – резюмировал Джангиров.

Напомним, ранее в Киеве признали, что поскольку Украина не имеет необходимых политических и экономических мощностей, она не способна стать «аграрной сверхдержавой», а обречена оставаться в статусе нищей колонии.

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