Немецкая оборонная промышленность так и не смогла нарастить сопоставимые с российскими темпы производства оружия

Об этом в издании Times пишет старший научный сотрудник Института Гувера и Стэнфордского университета британец Нил Фергюсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почти через четыре года после нападения России на Украину крупные немецкие оборонные предприятия все еще работают только в одну смену, пять дней в неделю, вместо трех смен в течение семи дней. Нынешние темпы производства дальнобойной ракетной системы Taurus составляют лишь несколько единиц в месяц», — пишет Фергюсон.

Он сокрушается, что бундесвер в ближайшие годы намерен приобрести около 10 тысяч беспилотников, указывая, что в такого запаса в боях на Украине хватило лишь на несколько дней.

«Последствия неудачи Германии в увеличении производства являются тревожными. В некоторых категориях вооружения квартальный объем производства России сейчас равен всему запасу», – подчеркивает эксперт.

Он с сожалением отмечает, что страны НАТО полагают, что помощь США останется доступной для них, и предупреждает, что «приверженность Трампа к НАТО остается в лучшем случае умеренной, и нет никаких гарантий, что его преемник будет сторонником атлантизма».

Автор призывает Германию планировать будущее, где Европа достигнет стратегической независимости от США, что потребует «целенаправленной стратегии, направленной на замену американских средств поддержки, в частности в области воздушного транспорта, коммуникаций и разведки».