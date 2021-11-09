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09.11.2021 18:24
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Германия, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия
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От отношений между Германией и Россией зависит вся европейская безопасность – Рар

Вся европейская безопасность, равно как и отношения Москвы с Западом, зависят от сотрудничества или...

Вся европейская безопасность, равно как и отношения Москвы с Западом, зависят от сотрудничества или вражды между Германией и Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия и Россия – очень важные нации для стабильности в Европе. Когда они между собой договариваются, отношения стратегически оформленные, и когда мы что-то вместе делаем – строим расширенную Европу или обсуждаем вопросы безопасности и разоружения, – то в Европе можно говорить о стабильности.

А когда между Россией и Германией, фактически главной страной в Европе, имеющей предопределение к позитиву в отношениях с Россией, происходят споры и конфликты или кризис, то это плохо. Тогда страдает вся европейская безопасность. И тогда Россия и Запад расходятся», – сказал он.

Напомним, ранее в новом немецком истеблишменте пообещали продолжить конструктивный диалог с Москвой. Однако, несмотря на это, накануне Германия, совместно с Францией, попытались навязать России очередную бесполезную встречу в «Нормандском формате», назначив её на дату, максимально неудобную для представителей РФ.

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