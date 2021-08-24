Отказавшийся от гастролей в России Кикабидзе получил орден от Зеленского

24.08.2021 11:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил известного советского и грузинского певца Вахтанга Кикабидзе орденом Ярослава Мудрого V степени.

Награждение прошло сегодня в рамках празднования 30-летия независимости Украины на Майдане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кикабидзе занимает откровенно антироссийскую позицию и не выступает в РФ после войны в августе 2008 года на Кавказе, итогом которой стала окончательная независимость Абхазии и Южной Осетией.

В одном из интервью он заявил, что в Россию больше не приедет, а когда хочет петь на русском языке – приезжает на Украину.

Также Кикабидзе похвастался тем, что его внук лично участвовал в беспорядках в центре Тбилиси, спровоцированных подельниками экс-президента Михаила Саакашвили во время проведения Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Также певец, лауреат Государственной премии СССР Вахтанг Кикабидзе известен тем, что провел тур, посвященный так называемой «небесной сотне», и оставил все вырученные деньги семьям погибших майданщиков.