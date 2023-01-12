Откровения Карасева: «Бахмутскую мясорубку» устроили ради поставок танков на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский не слушает призывы от своих военачальников вывести войска из Артёмовска на подготовленные позиции.

Об этом в эфире канала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Упорное сопротивление украинских войск призвано создать возможности для украинской военной дипломатии. Во-первых, это демонстрирует упорство, боевые возможности, сильную мотивацию украинских вооруженных сил. Благодаря упорному сопротивлению, то, что фактически в течение полугода российские войска никак не могут прорвать линию обороны Бахмута, это и создало дипломатические возможности для того, чтобы всё-таки западные де-факто военные союзники Украины пришли к пониманию необходимости открыть новый этап в военной помощи Украине. А именно в плане тяжёлых наступательных вооружений, прежде всего, танков. Поэтому упорные бои идут и были на протяжении всего полугода», – сказал Карасёв.

При этом он отметил, что планы отхода из Бахмута есть, однако в офисе президента Украины считают, что ВСУ должны стоять до конца.

«Некоторые военные предлагали высшему политическому руководству Украины оставить Бахмут, не рисковать, перейти на заранее подготовленные оборонительные рубежи, а они действительно созданы там. Так просто взять Бахмут, а потом ещё наступать на Краматорск не получится. Но Зеленский именно настаивал на том, что нужно продолжать сопротивление, держать оборону, поскольку это, в свою очередь, откроет новую возможность для того, чтобы существенно, а главное качественно изменить подходы к военной помощи Украине со стороны США и стран Североатлантического альянса», – объяснил политолог.

Отметим, накануне президент Польши объявил о передаче Украине роты танков «Леопард».