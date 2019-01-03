Откровения пленного ВСУшника: «Свои отбили почки за то, что не хотел пить»

03.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Попавший в плен боец 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ рассказал о нравах, царящих в украинской армии, и об отношении руководства к проблемам простых солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Попал я в плен, дали мне одежду, моя мокрая была. Вчера помыли, кормят, не бьют, хотя некоторые говорили, что бьют. Сижу я здесь и думаю, ищут меня свои или не ищут. У меня есть семья – мать слепая, не ходит, братья и сёстры.

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Свои, украинцы, мне почки поотбивали, сейчас тяжело дышать. В первый день избили за то, что не хотел пить. Зашли с другой стороны и хорошенько дали мне так, что скорая забрала. Лежал в госпитале в Волновахе, у меня там сердце останавливалось. Избивали ногами, скакали по мне, забрали телефон, деньги искали, 128-я штурмовая.

На постах должно стоять по 9-10 человек, а стоит только 4. Когда отправляли сюда – говорили одно, а здесь оказалось совсем по-другому.

Когда мать слегла и совсем слепая стала, я их просил отпустить домой, а им бумаги давай, что мать точно лежит не встаёт, документы от врача. Врача вообще невозможно допросится, чтобы бумагу написал. Я с этими врачами поговорю, только вернусь. А воевать мне вообще перехотелось», – рассказал украинский военный.

Напомним, ранее украинский военнопленный рассказал о панике в рядах ВСУ в связи с планируемым наступлением в Донбассе.

Также военнослужащий рассказал, что командование ВСУ планирует использовать его бригаду для подавления возможных протестов этнических венгров в Закарпатье.