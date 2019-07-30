Отравление Ющенко, на котором заварили майдан, оказалось грандиозным фейком

30.07.2019, Москва, Владимир Гладков

На фоне раскручиваемой в СМИ информации об отравлении либерала Алексея Навального по аналогии истории с Виктором Ющенко в 2004 году, стоит принять во внимание, что никакого отравления Ющенко не было.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт попросил вывести на экран одно из последних высказываний главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

«Я могу это сказать, так как сроки давности такие, я его (нынешнего своего заместителя Игоря Козлова – ред.) спросил: «Игорь Николаевич, вот скажи: ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать… Скажи: было или нет (отравление – ред.)? Он сказал: «Нет». Отравления не было», – рассказал Матиос в интервью YouTube-каналу «Politeka».

«Отравления Ющенко никакого не было. То есть, не найдено никаких следов преступления. Вы помните, та история, которая по сути привела к майдану 2004 года. Я почему это заявление считаю очень важным: вы знаете, что в России сейчас запустили тот же сценарий с отравлением некоего оппозиционного деятеля.

Просто вы помните, как в 2004 году это раскручивали на Украине и чем это завершилось на самом деле – как был фейк, так и остался. Кстати, Екатерина Ющенко, жена Виктора Ющенко, провела прямые параллели с этим делом (сравнив «отравление» супруга с «делом Скрипалей» – ред.) – вот, учитесь у Украины», – иронически прокомментировал Корнилов.

Отметим, Виктор Ющенко, по официальной версии, был отравлен во время президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка. В ходе обследования международной группой врачей было установлено, что потерпевшего якобы отравили диоксином, после чего было открыто уголовное дело, однако конкретных обвинений в покушении на жизнь кандидата следствие так и не предоставило.

Разразившийся скандал выплеснулся на улицы и стал одним из поворотных событий, приведших к майдану 2004 года, ставшего прологом вооружённого госпереворота в Киеве в феврале 2014-го.

Сейчас либеральными российскими и западными СМИ активно раскручивается версия о якобы отравлении Алексея Навального, отбывающего административный срок в полицейском спецприёмнике за участие в несанкционированном митинге и беспорядках 27 июля в Москве.

В то же время врач терапевтического отделения, куда был доставлен либерал, заявил, что диагноз – простая крапивница, и состояние оппозиционного вождя удовлетворительное.