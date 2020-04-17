Отравленный воздух в Киеве – расплата за Майдан, считают в Донецке

17.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Возобновившиеся пожары в Чернобыльской зоне, рекордное загрязнение воздуха в Киеве, после чего мэрия призывает жителей столицы не открывать окна – следствие развала государственной системы Украины в результате прихода к власти майданных элит.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Угрожающий антирекорд установлен в Киеве – вчера, согласно данным сервиса Air Visual, загрязнение воздуха здесь достигло самого большого значения в мире, более чем вдвое обогнав ближайших преследователей – крупнейшие города Азии. При этом воздух в столице Украины характеризовался как «опасный для жизни».

Причиной тому стали пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые продолжаются вот уже вторую неделю. Несколькими днями ранее, после вялой попытки Зеленского вмешаться и выделения дополнительных бюджетных средств, власти доблестно отчитались о том, что пожар потушен, причем, показательно, главную лепту в это внес удачно прошедший дождь», – напомнил Муратов.

Сейчас киевляне продолжают чувствовать запах гари в воздухе, городская администрация призывает закрыть окна и не выходить на улицу.

«Указанная ситуация как нельзя лучше характеризует нынешнее состояние дел на Украине в целом. Некомпетентность и безответственность Зеленского и его «слуг» не позволяют сообразно решать актуальные проблемы, стоящие перед государством, что ведет к дальнейшему усугублению положения дел, а уполномоченные органы, продолжая «осваивать» бюджетные средства, твердят, что обстановка под контролем и пытаются убедить граждан в том, что тем ничего не угрожает.

При этом самой большой угрозой для страны и ее жителей являются «элиты», пришедшие к власти после Майдана. Их характеризуют популизм и отсутствие профессионализма, жажда наживы и пренебрежение законом. Их халатность и безнаказанность за преступления, совершаемые против народа Украины, ведут к экологическим катастрофам, экономическим кризисам, утрате государственности и обострению противоречий внутри страны», – добавил Алексей Муратов.