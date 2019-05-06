Отставка Бабича – тактический ход Путина – киевский эксперт

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Отставка российского посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначение на его место Дмитрия Мезенцева – это сигнал Александру Лукашенко со стороны Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно сказать, что замена российского посла в Белоруссии – это и победа Лукашенко, и тактический ход Путина. Потому что конфликт между верхушкой РФ и элитами Лукашенко идёт, с разной степенью напряжения, последние два с половиной года. И Бабич – это был один из сигналов Путина, это был человек, который должен был подержать оказываемое на Лукашенко давление с середины самой Белоруссии», – отметил он.

Также Игорь Тышкевич подчеркнул, что вместо Михаила Бабича Москва назначила на эту должность превосходного специалиста по двум ключевым в Белоруссии направлениям – Дмитрия Мезенцева.

«С точки зрения отставки Бабича – это победа Лукашенко, а с точки зрения назначения Мезенцева – это очень разумный тактический шаг Путина. Потому что, во-первых, Мезенцев – это представитель «Старой гвардии». Во-вторых, Мезенцев – это первый с российский чиновников, который защитил реальную, а не написанную кем-то другим, диссертацию по информационным войнам и влиянию на электоральные процессы. У Белоруссии впереди две избирательных кампании – внеочередная парламентская и президентская.

И вторая причина связана с внешней политикой: Мезенцев – это один из наиболее знающих и известных китаеведов Российской Федерации. Это важно потому, что Белоруссия ставит на Китай и притягивает китайские инвестиции как противовес российскому влиянию. И, соответственно с этим, по двум ключевым направлениям этот человек, посол РФ, имеет необходимые компетенции», – добавил эксперт.

Напомним, накануне Россия отозвала своего посла Михаила Бабича из Белоруссии под давлением президента Александра Лукашенко, который был недоволен слишком активной работой дипломата, указывавшего на отсутствие шагов Минска по реальному выполнению Союзного договора. У Лукашенко есть год для изменения ситуации, в противном случае не исключены негативные сценарии.