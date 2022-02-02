Ответ на хамство: Госсекретарю МВД Черногории пожизненно запрещен въезд в Россию

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Министерство иностранных дел России отправило ноту в посольство Черногории о запрете на въезд в страну государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу.

В сообщение ведомства говорится о том, что этот шаг стал ответом на предоставление Подгорицей политического убежища разыскиваемому в России за убийство олигарху Тельману Исмаилову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении МИД России говорится о том, что запрет на въезд для Милянича «является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Т.М.Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации».

Напомним, что в октябре минувшего года Российская сторона выразила недоумение недружественным актом со стороны властей Черногории, решивших предоставить политическое убежище беглому олигарху, ранее хозяину печально известного «Черкизона» – Черкизовского рынка, Тельману Исмаилову, разыскиваемому за организацию убийства двух предпринимателей и незаконный оборот оружия. До этого, 1 октября, Исмаилов был арестован в черногорском Тивате вместе с находящимся в розыске за крупные хищения экс- главой «Росалкогольрегулирования» Игорем Чуяном, жившим в этой балканской стране по поддельному украинскому паспорту.

Тельман Исмаилов

Впоследствии, 4 октября, адвокат Вуксанович заявил «Радио Свободная Европа», что Исмаилов не имеет никакого отношения к убийству двух бизнесменов в Москве, и российский ордер на его арест стал «продуктом политического и экономического преследования Российской Федерацией», поэтому его клиент просил убежища в Черногории.

«По поводу ноты МИД Российской Федерации наше государство ответных мер вводить не будет. Черногория настроена на поддержание политического диалога с Россией и сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, на основе равноправия и взаимного уважения, в том числе и в этом вопросе. Сфера международной защиты иностранцев и предоставления убежища регулируется Законом о международной и временной защите иностранцев и ратифицированными международными конвенциями, прежде всего Европейской конвенцией о правах человека. Компетентное организационное подразделение Министерства внутренних дел самостоятельно проводит процедуру в соответствии с компетенцией и правовыми процедурами. Решение, принятое в этом, как и во всех других разбирательствах по запросам о международной защите, не обязательно отражает официальную позицию Черногории по отношению к другим странам», – было сказано в совместном официальном заявлении по этому поводу МИД И МВД Черногории.