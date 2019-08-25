Оуновцы заявили, что Достоевский и Пушкин мешают воевать

25.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В ближайшие 300 лет Россию и Украину должен разделять ров с водой, колючая проволока и пулеметные вышки.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил замкомандира батальона «ОУН» Борис Гуменюк, ранее грозивший «убить 300 тысяч орков в Крыму и Донбассе».

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«Говорить с русским можно только через колючую проволоку. Должен быть ров с водой, стена, пулеметные гнезда. И так – ближайшие 300 лет», – говорит боевик.

По его словам, недопустимы любые попытки вернуть в медийное пространство Украины российскую поп-музыку и литературу.

«Самый продвинутый киевский театр ставит «Идиота» по Достоевскому. Это и есть отрицание войны: «Пушкин не виноват, что Путин – ху[…]ло». Нет, виноват! Светочи русской культуры не справились со своим народом, – считает Гуменюк. – Пока не привыкнем жить без русской культуры, до тех пор не поймем, что самодостаточны».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине Жеглова и Ширлица объявили ключевым элементом Русского мира».

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