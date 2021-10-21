Озверевший на Украине экс-лидер «Ляписа Трубецкого» избил зрителя за отсутствие билета

21.10.2021 20:45 (Мск), Полтава , Тарас Стрельцов

Новости Украины

Проживающий на Украине бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой», одиозный майданщик Сергей Михалок на своём концерте в Полтаве избил одного из зрителей.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале украинский журналист Павел Кухаркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время выступления в рамках нового проекта «Ляпис-98» Сергей Михалок заметил, что один из зрителей задремал во время концерта, и музыкант начал высмеивать мужчину. А потом позвал его на сцену.

«Охране приказал пропустить, чтобы тот спел или сыграл что-нибудь», – сообщили в местных СМИ со ссылкой на очевидца событий.

Мужчина поднялся на сцену, причем у него в руках была гитара. Однако спеть зрителю ничего не удалось – Михалок начал сразу выяснять с ним отношения. Музыкант обругал зрителя и потребовал показать билет.

«Покажи билет. Как ты сюда попал, на шару? Или ты пришёл на нелюбимого артиста?» – обругал музыкант зрителя.

А после того, как выяснилось, что зритель попал в зал без билета, Сергей Михалок схватил мужчину за грудки и ударил его в голову. Поклонник не смог устоять на ногах и упал.

После этого Сергей Михалок явно намеревался продолжить разборки с поклонниками, однако его остановила охрана.

Сам «ляпис» на данный момент свой поступок никак не прокомментировал.

Напомним, в прошлом году бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заявил, что поддерживает попытку госпереворота в Белоруссии, и назвал президента Александра Лукашенко «нелегитимным».