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21.10.2021 20:45 (Мск), Полтава , Тарас Стрельцов
 
Белоруссия, Культура, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Озверевший на Украине экс-лидер «Ляписа Трубецкого» избил зрителя за отсутствие билета

Новости УкраиныПроживающий на Украине бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой», одиозный майданщик Сергей Михалок на своём...

Проживающий на Украине бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой», одиозный майданщик Сергей Михалок на своём концерте в Полтаве избил одного из зрителей.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале украинский журналист Павел Кухаркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время выступления в рамках нового проекта «Ляпис-98» Сергей Михалок заметил, что один из зрителей задремал во время концерта, и музыкант начал высмеивать мужчину. А потом позвал его на сцену.

«Охране приказал пропустить, чтобы тот спел или сыграл что-нибудь», – сообщили в местных СМИ со ссылкой на очевидца событий.

Мужчина поднялся на сцену, причем у него в руках была гитара. Однако спеть зрителю ничего не удалось – Михалок начал сразу выяснять с ним отношения. Музыкант обругал зрителя и потребовал показать билет.

«Покажи билет. Как ты сюда попал, на шару? Или ты пришёл на нелюбимого артиста?» – обругал музыкант зрителя.

А после того, как выяснилось, что зритель попал в зал без билета, Сергей Михалок схватил мужчину за грудки и ударил его в голову. Поклонник не смог устоять на ногах и упал.

После этого Сергей Михалок явно намеревался продолжить разборки с поклонниками, однако его остановила охрана.

Сам «ляпис» на данный момент свой поступок никак не прокомментировал.

Напомним, в прошлом году бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заявил, что поддерживает попытку госпереворота в Белоруссии, и назвал президента Александра Лукашенко «нелегитимным».

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