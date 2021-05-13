Подпишись на рассылку
13.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Война, Дзен, Израиль, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал
Просмотров:

Палестина надеется, что Сербия не перенесёт посольство в «оккупированный Иерусалим»

Посол Палестины в Сербии Мохаммед Набхан напомнил, что признает суверенитет Сербии над Косово и...

Посол Палестины в Сербии Мохаммед Набхан напомнил, что признает суверенитет Сербии над Косово и ждет подобного отношения от Белграда.

Об этом дипломат сообщил порталу N1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Комментируя вероятность перемещение посольства Сербии в Израиле в Иерусалим, Набхан  сказал, что он ожидает, что Белград не сделает этого.

«Я говорил со всеми в Сербии, со всеми, кто имеет право решать, говорил о том, что мы против перемещения сербского посольства в Иерусалим, потому что это оккупированный город, – сказал посол Палестины. –  Есть резолюция 478 Совета Безопасности ООН, согласно которой всем государствам запрещено что-либо делать в Иерусалиме. Для нас такое недопустимо».

Также дипломат сказал, что ждет от официального Белграда отношения аналогичного тому, что Палестина проявляет к Сербии.

«У нас дружеские отношения с Сербией, мы надеемся, что ничего такого не произойдет. Мы поддерживаем позицию Сербии и резолюцию 1244 Совбеза ООН по Косово (признающую суверенитет Белграда над краем – ред.) и ожидаем того же от Сербии», – заключил Мохаммед Набхан.

Напомним, что согласно подписанным в Вашингтоне соглашениям, Сербия обязуется перевести свое посольство в Израиле в Иерусалим уже в июле 2021 года.

Однако в этих соглашениях есть момент, позволяющий Белграду не делать этого в том случае, если Израиль официально признает Косово. При этом установление дипломатических отношений между Приштиной и Тель-Авивом произошло 14 марта текущего года.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть