Палестина надеется, что Сербия не перенесёт посольство в «оккупированный Иерусалим»

13.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Посол Палестины в Сербии Мохаммед Набхан напомнил, что признает суверенитет Сербии над Косово и ждет подобного отношения от Белграда.

Об этом дипломат сообщил порталу N1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Комментируя вероятность перемещение посольства Сербии в Израиле в Иерусалим, Набхан сказал, что он ожидает, что Белград не сделает этого.

«Я говорил со всеми в Сербии, со всеми, кто имеет право решать, говорил о том, что мы против перемещения сербского посольства в Иерусалим, потому что это оккупированный город, – сказал посол Палестины. – Есть резолюция 478 Совета Безопасности ООН, согласно которой всем государствам запрещено что-либо делать в Иерусалиме. Для нас такое недопустимо».

Также дипломат сказал, что ждет от официального Белграда отношения аналогичного тому, что Палестина проявляет к Сербии.

«У нас дружеские отношения с Сербией, мы надеемся, что ничего такого не произойдет. Мы поддерживаем позицию Сербии и резолюцию 1244 Совбеза ООН по Косово (признающую суверенитет Белграда над краем – ред.) и ожидаем того же от Сербии», – заключил Мохаммед Набхан.

Напомним, что согласно подписанным в Вашингтоне соглашениям, Сербия обязуется перевести свое посольство в Израиле в Иерусалим уже в июле 2021 года.

Однако в этих соглашениях есть момент, позволяющий Белграду не делать этого в том случае, если Израиль официально признает Косово. При этом установление дипломатических отношений между Приштиной и Тель-Авивом произошло 14 марта текущего года.