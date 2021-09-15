Памфилова: Руководство ОБСЕ поделило страны на «первый и второй сорт»

15.09.2021 09:13 (Мск), Москва, Олег Кравцов

БДИПЧ ОБСЕ продемонстрировал двойные стандарты, отказавшись направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила председатель ЦИК РФ, слова которой приводит «Российская газета».

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Ей задали вопрос об отказе ОБСЕ посылать свою миссию на предстоящие выборы и поинтересовались, не приведет ли это к всплеску на Западе недоверия и сомнениям в легитимности парламента.

Она отметила, что количество наблюдателей было определено МИД на основе рекомендаций Роспотребнадзора в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и с учетом всех рисков, которые могли бы возникнуть в период голосования.

Зарубежные институты и международные организации, приглашенные по линии Государственной Думы и Совета Федерации, а также по линии МИД России (Исполком СНГ и ШОС), ЦИК России (партнерские органы из 36 стран и семь международных организаций отнеслись к этим рекомендациям с пониманием. Аналогично поступила и ПАСЕ, направившая в РФ свою миссию.

Что касается ОБСЕ, то чиновница напомнила, что на протяжении двух пандемийных лет у них был выработан алгоритм проведения миссий в усеченном виде.

«Но почему-то они решили, что в России пандемия не имеет значения. Уже после решения об отказе направлять миссию в Россию, несмотря на то что у ОБСЕ было приглашение на 60 человек, ОБСЕ объявила о своем решении направить небольшие группы экспертов в Канаду и Чехию; в Норвегию и Исландию не направлять никого вообще; полномасштабные миссии – в Грузию, Узбекистан и Северную Македонию.

Такая ситуация не может не вызывать недоумение по поводу продолжающейся политики руководства ОБСЕ по разделению на «первый и второй сорт» стран – членов Организации, в которой на самом деле все решения должны приниматься на основе консенсуса», – сказала глава ЦИК РФ.

По ее словам, по предварительным, но еще не окончательным данным, подтвердили свое участие 249 международных наблюдателей из 55 стран.

«Подчеркиваю – это именно те, кто имеет статус международного наблюдателя, а не эксперта. Конечно, международное наблюдение – это важно, но самое главное, чтобы нам доверяли наши граждане. Это и есть главный критерий легитимности», – резюмировала Памфилова.

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