Паническая статья «ЗН»: Венгерский контракт оборачивается для Украины безгазом

04.10.2021 09:55 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Киев очень скоро ощутит негативные последствия от подписанного Венгрией контракта с «Газпромом» на поставку «голубого топлива» в обход Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишут Мария Якуб и Александр Харченко, представляющие Центр исследования энергетики,

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«Последствия венгерского контракта Украина ощутит уже в ближайшее время. Кроме снижения поступлений от транзита, есть еще один очень важный аспект — это делает невозможным виртуальный реверс газа из Венгрии. В 2020 году около 45% общего объема импортированного в Украину газа было получено именно путем виртуального реверса, что позволяло существенно снизить затраты на его транспортировку», – отмечается в статье.

«Более того, под угрозой может оказаться и сам факт импорта голубого топлива из Венгрии, который в 2020-м составлял 26% от общего объема. Ведь снижение объема поставок по долгосрочным контрактам уменьшит свободные объемы газа», – опасаются эксперты.

При этом они признают, что правительство Венгрии руководствовалось прежде всего собственными национальными интересами, поскольку «Газпром» предложил более низкие цены на газ при условии транспортировки в обход Украины.

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