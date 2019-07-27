Румыния объяснила отказ пропускать русские танки поддержкой Украины

27.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Румыния отказалась пропускать через Дунай груз с российской бронетехникой, подаренной армии Сербии, ссылаясь на санкции Евросоюза против Москвы, к которым присоединился Бухарест из-за событий на Украине.

Об этом заявило министерство иностранных дел Румынии, комментируя инцидент, который стал достоянием СМИ.

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Румынский телеканал «Digi 24» уточнил, что речь идет о 30 танках и 30 бронетранспортерах, которые были отправлены в Сербию.

«Для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных грузов, которая может быть выдана только румынскому оператору, должно быть выполнено несколько условий. Одним из условий является то, что услуги румынского оператора, предоставляемые на основании транзитной лицензии, не должны прямо или косвенно соответствовать интересам физического или юридического лица, учреждений или организаций из Российской Федерации, и не должны предназначаться для использования в России (в соответствии с Решением 2014/512/PESC Совета ЕС по ограничительным мерам с учетом действий России по дестабилизации ситуации на Украине)», – заявляют румынские дипломаты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на противодействие, часть бронетехники была доставлена в Сербию по воздуху. Накануне президент Александр Вучич сообщил о получении первой партии БРДМ-2.

Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о том, будто бы Румыния конфисковала часть техники.

Напомним, ранее сербский военный аналитик Мирослав Лазански заявил, что Румыния как член НАТО вопреки международным конвенциям блокировала транспортировку по Дунаю российской бронетехники для Сербии.

По данным Лазански, из-за действий Бухареста были сорваны сроки доставки из РФ 30 модернизированных танков Т-72 и 30 боевых бронированных машин БРДМ-2, которые Россия подарила Сербии.