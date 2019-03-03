Папаша Климент на свободе

03.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Представитель филаретовцев в Крыму «архиепископ Климент» Павел Кущ вышел с адвокатами из второго отделения полиции, куда он попал по обвинению в нецензурной ругани после того, как вышел после задержания по поводу заявления о хищениях в раскольническом храме Симферополя.

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«Никаких протоколов не было составлено. Мы дали объяснения. Уже больше 9 часов вечера, мы вышли из второго райотдела полиции», – сказал меджлисовский адвокат Эмиль Курбединов.

«Это первый серьезный сигнал, звонок о том, что деятельность, которую проводит архиепископ, защищая украинских политзаключенных, оказывая им помощь – и духовную помощь, и посещая их – не желательна здесь в Крыму и на территории РФ», – сказал адвокат Николай Полозов.

Он выразил надежду, что Климента «и в следующие разы удастся отбить, и он продолжит деятельность, которую ведет в Крыму».

Сам Кущ назвал неправдой обвинения в нецензурной ругани и попросил молитв в свою поддержку.