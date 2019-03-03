Филаретовского Куща повторно задержали за нецензурную брань

03.03.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Так называемый «архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины» Павел Кущ (Климент), был отпущено, задержанный сегодня в Симферополе, бы снова задержан за мелкое хулиганство.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook корреспондент либеральной российской «Новой газеты» Антон Наумлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Архиепископа Климента отпустили из Центрального районного отдела полиции, где отобрали объяснения по поводу кражи из церкви Православной церкви Украины в Симферополе. Однако тут же задержали и увезли в Киевский райотдел, по словам замначальника полиции Симферополя Сергея Никитина, для оформления протокола о мелком хулиганстве «за нецензурную брань» епископа. С ним вместе поехали адвокаты Эмиль Курбединов и Николай Полозов», – пишет он.

Также группе «Крымская солидарность» в Facebook был размещен видеоролик момента, когда выпущенного Павла Куща встречают перед райотделом приехавшие меджлисовские адвокаты и небольшая группа поддержки «прихожан», однако происходит новое задержание.

По словам Наумлюка, при первом задержании у Климента в присутствии адвоката Эмиля Курбединова взяли объяснения по факту телефонного звонка о краже в его «церкви», однако отпускать отказались, сославшись на то, что необходимо получить протоколы, составленные сотрудниками ППС, которых ожидают. В отдел приехал замначальника полиции Симферополя Сергей Никитин, который отказывается отпускать Климента, несмотря на данные им объяснения.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Климент выступает в поддержку карательной операции в Донбассе, а в Симферополе под прикрытием «храма» занимается торговлей бытовыми приборами и медикаментами, отказываясь регистрировать свою «епархию» по российским законам.

Также бывший крымский майданщик и член ВО «Свобода» Эдуард Леонов заявлял, что если в Крыму правоохранители предпримут попытки выселения незарегистрированной «крымской епархии» так называемой «Православной церкви Украины» из занимаемых помещений, украинские националисты придут под Киево-Печерскую Лавру и другие храмы канонической УПЦ Московского Патриархата.