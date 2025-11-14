«Паразиты без чувства совести!» – иноагент Каспаров набросился на коллег-либералов

Максим Столяров.  
14.11.2025 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 531
 
Госизмена, Дзен, ЕС, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Беглые российские либералы уверены, что страны Запада должны оплачивать их русофобию.

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглые российские либералы уверены, что страны Запада должны оплачивать их русофобию. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как вы оцениваете решение ЕС о запрете выдачи мультивиз ля граждан РФ?», – спросил ведущий.

«У Евросоюза отсутствует последовательная политика. Эти 19 пакетов санкций – это зачастую просто имитация активности.

Вопрос ведь не в том, есть мультивизы или нет, это их право. Нужно кардинально решать вопрос. Во время войны не должно быть такого, чтобы ездить туда-сюда. Но тем, кто хочет уехать, надо дать такую возможность. Позорная политика ЕС, который до сих пор не может решить вопрос с теми, кто хочет уехать», – возмущался Каспаров.

«Это их право, принять такое решение. Но реакция российской либеральной общественности показательная. Я читаю жалобы: «У меня [в России] осталась бабушка, которая теперь не может приехать».

Я сочувствую семье, у которой там бабушка есть. Но писать это, когда на Украину каждый день летят сотни дронов и ракет, и убивают людей – это абсолютная потеря моральных ориентиров.

Я понимаю, что неприятно, но Россия – страна-агрессор, совершающая военные преступления каждую минуту. И требовать дополнительных привилегий для граждан этой страны – неправильно!

Но истерическая реакция, люди считают, что Европа им должна. На самом деле, это такая форма паразитизма. Нужно сказать спасибо за то, что вообще принимают!», – вещал обладатель американского гражданства.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить