Ни денег у России украсть, ни путинистов наказать – либералов-релокантов возмущает бессилие ЕС

Запрет Еврокомиссии на выдачу многоразовых шенгенских виз гражданам РФ является свидетельством неспособности ЕС украсть замороженные российские активы.

Об этом бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не можем сейчас помочь Украине, у нас нет ни денег, ни оружия. Ну вот хоть так… Отсюда и история с замороженными активами. 3,5 года не трогали, ну не трогали бы и дальше. Но в Европе нет денег. Их надо брать из бюджета Норвегии, Франции. Нет денег! Нужно взять. Поэтому они так и оживились. Но не получается…», – сказал Венедиктов.

Теперь срок рассмотрения заявлений россиян на получение шенгенских виз может вырасти до двух месяцев, а стоимость оформления подскочит в 1,5–2 раза.

«Путешествие в ЕС и свободное передвижение по его территории — это привилегия, а не данность», — злорадно заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Ее слова и запрет на мультивизы возмутили всех беглых иноагентов. Политолог-иноагент Федор Крашенинников отмечает, что ЕС сохранил возможность мультишенгена для «независимых журналистов и правозащитников».

«Знаете, что это значит на практике? Что наличие у человека такой визы у кого-то в паспорте может служить для органов доказательством того, что он какой-то нежелательный элемент со связями на Западе. Иначе откуда у него мультишенген? Но каи калласы о таком даже и не задумываются. Сейчас же все это превращается в какое-то вредительство, причем вредят совсем не тем, в кого как бы метят», – написал Крашенинников в своем тгк.

«Шпионы и диверсанты как въезжали, так и продолжат въезжать в ЕС по паспортам третьих стран. Многие путинские чиновники, пропагандисты и околопутинские бизнесмены сто лет назад обзавелись европейскими и прочими инвестиционными документами, и от этих ограничений им ни жарко, ни холодно», – вторит ему внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов телеведущий телеканала-иноагента «Дождь» Тихон Дзядко.

Бывший юрист ЮКОСа ионагент Владимир Пастухов назвал запрет на мультивизы «эмоциональным самоудовлетворением маргинальных политических групп».

«Обширные санкции против элиты и, тем более, против всего населения по признаку гражданства кажутся мне контрпродуктивными. Их единственным практическим результатом может быть только дальнейшая консолидация населения России в целом и ее элит – в особенности вокруг режима. С равным успехом можно было бы практиковать расстрелы заложников, взятых в плен террористами, в качестве меры ответственности за формирование в их среде «стокгольмского синдрома», – написал Пастухов.

Остающийся в России политолог-иноагент Сергей Марков считает, что главным результатом выступления Каллас стало «политическое обнуление оппозиции Путину».