Партизаны подожгли ненавистную жителям Харькова палатку националистов

20.05.2019, Харьков, Максим Карпенко

Сегодня ночью в Харькове на площади Свободы неизвестные подожгли палатку, самовольно установленную националистами для сбора денег на т.н. «АТО» еще в 2014-м году.

Как сообщает местный ресурс «Ньюзрум», в результате происшествия никто не пострадал, сгорели лишь двери и таблички депутатов-националистов Верховной Рады, открывших в палатке свои «приемные», чтобы помешать ее демонтажу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации местной «активистки» Ярины Чаговец, рядом с палаткой тут же нашли рюкзак, в котором находилась бутылка с горючим. Националистка уточнила, что огонь уничтожил главное – подписные листы с требованием не сносить палатку.

«Полиция сработала очень быстро – они схватили огнетушители и помогали тушить. Здесь все полыхало так, что мама не горюй, но из людей никто не пострадал. Немного повреждено имущество: диван для отдыха, таблички народных депутатов, а также столы и стулья. И сгорели подписи, которые мы собирали за сохранение палатки и против переименования проспекта Петра Григоренко», – заявила Чаговец.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что петиция с требованием снести палатку в Харькове набрала более пяти тысяч подписей менее чем за сутки. Также местные жители проголосовали за то, чтобы вернуть на карту города улицу имени маршала Жукова.

МВД Арсена Авакова обеспечивает круглосуточную охрану палатки подконтрольных ведомству националистов.

Накануне суд под давлением штурмовиков отклонил иск горсовета о сносе палатки.