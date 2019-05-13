В Харькове полиция круглосуточно охраняет палатку волонтеров ВСУ, сноса которой хотят горожане

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Полиция города Харькова обеспечивает круглосуточную охрану волонтерской палатки ВСУ в центре города, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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“Охрана палатки осуществляется в круглосуточном режиме: автомобильные экипажи патрульной полиции следят за ситуацией непосредственно возле палатки, также ведется круглосуточное видеонаблюдение несколькими камерами. К охране места расположения волонтерской палатки также привлечены силы батальона полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области”, – отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что еще в прошлом году волонтеры ВСУ обратились с соответствующей заявкой в горсовет и получили разрешение на проведение этой акции с 1 января до 31 декабря 2019 года. “Остановить этот протест может только суд. Уничтожение палатки по предписанию коммунальных служб полиция не допустит”, – указали в полиции.

Напомним, палатка “Все для победы” была установлена на пл. Свободы в Харькове волонтерами ВСУ в 2014 году и с тех пор стала причиной для неоднократных жалоб на нее горожан.А 8 мая на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл. Свободы волонтерскую палатку, которая за 2 суток набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть Харьковский городской совет. Городской голова Геннадий Кернес пообещал сделать это в ближайшее время, наряду с рассмотрением вопроса о возврате одной из площадей города имени маршала Жукова, за что также высказались горожане.

В Департаменте территориального контроля Харьковского горсовета заявили, что палатку установлено самовольно с нарушением законодательства и его необходимо демонтировать до 14 мая.