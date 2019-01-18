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18.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Парубий погорел на краже туалетной бумаги

Нынешняя власть умеет только воровать и навешивать ярлыки на своих политических оппонентов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, давая оценку инциденту в парламенте, в ходе которого спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал одного из депутатов «нечистью», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня спикер обозвал Вадима Новинского, одного из крупнейших промышленников, моего друга: «Отойди, нечисть». Слушай, ты, со справкой, это ты нечисть. Потому что ты воровал у меня туалетную бумагу и компьютеры в Украинском доме, когда Ющенко назначил вас после братьев Червоненко туда директором. Мы всё построили, а вы только это умеете. Тьфу, блин», – заявил Червоненко.

Инцидент произошел во время принятия Радой закона, открывающего путь для захватов храмов Московского патриархата

Отметим, что экс-минтранспорта славится своими резкими высказываниями в адрес особо одиозных звёзд украинского политикума. Так, ранее Червоненко заявил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин наряжается в пиджаки убитых пленных.

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