23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Парубий рассказал о расколе среди «слуг»




Инцидент с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, которого в Киеве атаковали неонацисты, показывает, что Владимир Зеленский и его команда якобы ведут политику, выгодную Кремлю.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-спикер Верховной рады, а ныне депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что это [инициатива Сергея Сивохо] не отдельно взятая история. Это длительный процесс, который длится уже несколько месяцев, когда мы видим, что на Украине фактически насаждается та картина мира и оценка событий, которая выгодна России.

Все эти годы Кремль и Путин убеждали весь мир, что на Украине идёт гражданская война, что на Украине после Майдана к власти пришла воинственная хунта из радикалов, которая выступила против собственного народа. И, собственно, гражданская война на Украине происходит без вмешательства России. И именно в этом на протяжении многих лет путинская Россия пыталась убедить весь мир.

Но что мы видим в последние месяцы? Мы видим, что вся эта кремлёвская идеология о том, что на Украине гражданская война пытается со всех сторон насаждаться нам уже вроде бы из украинских СМИ, якобы от украинской власти», – утверждает Парубий.

Также он порадовался тому факту, что правящая украинская партия наконец-то начала раскалываться.

«Среди «слуг народа», и мы видим это по последним заявлениям, всё больше и больше людей начинают поднимать голову и говорить, что они личности – люди, которые сидят в высшем законодательном органе Украины и принимают решения, а не «зелёные кнопочки», которых привели туда, чтобы исполнят решения руководства.

И мы видим, что среди «слуг народа» всё больше людей, которые занимают отдельную позицию. В частности, относительно событий в Минске – это письмо, которое было подписано относительно советника секретаря СНБО Сивохо. И поэтому мы видим, что среди «слуг народа» всё больше депутатов, которые начинают свою собственную позицию», – резюмировал экс-спикер Рады.

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