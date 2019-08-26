26.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Парубия и Порошенко прогнали с марша «ветеранов АТО»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко планировал возглавить неофициальное шествие «ветеранов АТО», однако националисты не пустили его на мероприятие.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Марш ветеранов», в котором участвовал я, был лишён политики. Хотя Пётр Порошенко и Парубий пытались сунуть туда носы и сделать из этого какое-то политическое действие, но им этого не дали сделать. Это было просто шествие ветеранов. Они изначально пытались перетянуть это мероприятие на себя, но им не дали этого сделать.

Их эмиссары, можно назвать это так, пытались сделать из этого «шествие Порошенко», чтобы он шёл во главе этого мероприятия, и потом орал свои любимые лозунги о том, что он главный защитник в стране. Но ему отчётливо донесли, что он нежеланный гость на этом мероприятии, с учётом того, что в последнее их предают всяким моментам гражданской обструкции, для него там могли быть неприятные моменты, и он решил не проверять своё везение», – рассказал Коротких.

Примечательно, что именно Порошенко в свое время вручил Коротких паспорт гражданина Украины.

Напомним, ранее участник карательно операции в Донбассе, депутат Верховной рады Дмитрий Линько рассказал, как украинские «рыцари» не пустили на мероприятие действующего президента Владимира Зеленского.

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