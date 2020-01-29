ПАСЕ много потеряет без малороссийской карнавальной политкультуры – Толстой

29.01.2020, Москва, Владимир Гладков

В отличие от представителей Украины, наперебой источающих желчь в ответ на избрание представителя России вице-спикером ПАСЕ, избранный на эту должность Петр Толстой не намерен отключать микрофоны украинской делегации.

Об этом в ходе прямого включения из Страсбурга в эфире телеканала «Россия-1» рассказал сам российский политик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе телепередачи ведущие – Евгений Попов и Ольга Скабеева, привели довольно едкие цитаты представителей украинской делегации по поводу избрания Толстого.

В частности, одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем специальном видеообращении призвал принять реальность такой, какая она есть, и не дать ей «стать хуже». А «хуже» в понимании политика, в свое время позировавшего на фоне обугленных трупов антимайдановцев в одесском Доме профсоюзов, это когда появляются проекты резолюций ПАСЕ, где вместо «российская агрессия», говорят «конфликт на востоке Украины».

В свою очередь, коллега Гончаренко по делегации, известный «порохобот» Владимир Арьев, не стесняясь в выражениях, назвал российских коллег «думскими питекантропами» и заявил, что «после позорного возвращения россиян ПАСЕ продолжило копать дно».

Потому, комментируя подобные выпады украинцев, ведущий Евгений Попов поинтересовался уполномочен ли Толстой отключать микрофоны и предложил вообще не давать права голоса депутату Гончаренко.

«У нас таких прав нет, – ответил Петр Толстой. – Я не считаю, что кого-то нужно лишать слова. И как будет ПАСЕ без карнавальной малороссийской политической культуры существовать? Она потеряет… Просто хотелось бы, чтобы она была менее хамской и соотносилась с правдой, а не базировалась бы на польско-украинской-прибалтийской пропаганде. Для того мы здесь и находимся, чтобы эту правду рассказывать, доносить до коллег».

По словам представителя России, подобное назначение – это формализованный шаг окончательного возвращения России в Совет Европы.

«Мы готовы к диалогу, без санкций и попыток ущемить права российской делегации, которые наши друзья не оставляют. Собака лает, караван идет», – резюмировал Петр Толстой.

Напомним, что в ПАСЕ среди делегаций серьезных европейских государств уже наметилась тенденция недовольства постоянной антироссийской истерией местного польско-украинско-прибалтийского клуба.