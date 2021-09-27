ПАСЕ поддержала антибелорусскую инициативу Гончаренко

27.09.2021 19:42 (Мск), Страсбург, Константин Серпилин

Новости Украины

ПАСЕ поддержала инициативу одиозного украинского депутата Алексея Гончаренко о проведении дебатов по поводу «миграционного кризиса на границах Белоруссии с Европейским Союзом».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в начале заседания председатель ПАСЕ начал зачитывать мероприятия, запланированные на текущую сессию Ассамблеи, среди которых и проведение дебатов по мигрантам из Белоруссии.

Однако в процесс вмешался первый зампред СовФеда по международным делам, руководитель сенаторской части российской делегации ПАСЕ Сергей Кисляк, заявивший, что председательствующий продвигает инициативы, ещё не одобренные Ассамблеей.

«Должен сказать, я удивлён, с какой скоростью вы утверждаете вопросы, по которым ещё даже согласия нет. Например, я, как и многие мои коллеги, против обсуждения вопроса, связанного с Белоруссией, потому что он надуманный и искусственный. И я не думаю, что можно констатировать, что мы единогласно утверждаем это как пункт для повестки дня», – сказал он.

После чего слово взял автор инициативы Алексей Гончаренко.

«Александр Лукашенко использовал потоки мигрантов в качестве оружия, в качестве средства давления. И уже были события на границе, были погибшие, и так далее. Так что эта тема очень важная, и призываю всех поддержать её в качестве темы для дебатов», – сказал националист.

После чего в ходе голосования инициативу поддержали 111 делегатов. Поскольку необходимые 2/3 голосов были набраны, было решено провести дебаты 30 сентября.