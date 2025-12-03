Переговоры в Кремле: Война продолжится. Пока хирургическая

Михаил Рябов.  
03.12.2025 09:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 788
 
Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Более пяти часов минувшей ночью длились закрытые переговоры Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, прибывшим в Москву.

«Компромиссного варианта соглашения пока нет», – сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политолог Павел Данилин уверен, что Кремль не соглашается на «украинские поправки» в «мирном плане».

«Что до Путина, то наши требования известны. И мы от них не отступимся – не зря же ради них войну начинали. Пусть и хирургическую. После «поправок хохла» и поправок европейцев, выхолостивших план Трампа, Кремль любезно согласился ознакомиться с получившейся промокашкой, после чего передал свои поправки к документу, который должен таки стоить больше, чем бумага, на которой он написан. Но пока что это не так».

Американская делегация уже улетела. Вечером ожидается заявление Дональда Трампа.

Политолог Марат Баширов настроен скептически:

«Как понятно из слов Ушакова – мы ожидаем действий от США, наши ключевые требования – прежние, и они не приняты… Что дальше? Пауза и продолжение боевых действий».

Экономист Михаил Хазин напоминает, что накануне переговоров Владимир Путин сделал предупреждение о возможности лишить Украину выхода к морю.

«Перевожу на русский язык сообщение Ушакова: мы никуда не спешим. А кому надо, задумайтесь, не слишком ли вы медлите. Особенно важно для «третьих лиц» предварительное заявление Путина про «отрежем от моря».

Бывший собкор ВГТРК в Вашингтоне Валентин Богданов прогнозирует обострение американских русофобов.

«Сейчас вскинутся все грэмы и блюментали со своими вечными «санкциями из ада». Будут гнать, чтобы успеть к Рождеству. Пресдказуемый круг законодательных сельхозработ в американском конгрессе. Скучно, девушки!».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов резюмирует:

«Точно можно сказать, чего уже не произойдет в этом году. Конфликт на Украине не закончится никаким временным перемирием, развал украинского государства под давлением снаружи и изнутри не будет остановлен, движение российских войск не будет прекращено.  Процесс, как и предсказывали, оказался сложнее, чем думали американцы».

 

 

 

 

