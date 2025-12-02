«Отрежем Украину от моря» – Путин объявил о готовности бить по торговым судам Великобритании

Максим Столяров.  
02.12.2025 19:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 637
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Украина


Самый радикальный способ бороться с украинским морским пиратством – отрезать Украину от моря. Кроме того, Россия рассмотрит «возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции».

Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства — это пиратство. Ничто иное. Значит, они раньше, украинские вооружённые силы, пытались наносить удары по нашим портам морским. Мы отвечали. Отвечали именно. Мы не начинали эти операции такими же ударами.

Уверяю, что они гораздо более эффективные и мощные. И это прежде всего касалось тех судов, кораблей, на которых доставлялось в Украину военное имущество, оборудование военное и боеприпасы. И мы попадали именно туда, куда хотели», – сказал Путин.

Он добавил, что ВС РФ расширят номенклатуру ответных ударов по украинским портам и судам, которые туда заходят.

«Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Самый радикальный способ – отрезать Украину от моря, тогда невозможно будет заниматься пиратством в принципе. Всё по нарастающей», – подчеркнул президент.

