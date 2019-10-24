Перемириям вопреки: ползучее продвижение ВСУ продолжается

24.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Так называемые перемирия, которые то и дело объявляются конфликтующими сторонами в Донбассе, играют на руку ВСУ, тогда как положение бойцов ЛДНР усугубляется.

Об этом пишет донецкий телеграм-канал Realdoc, освещающий ход войны в Донбассе

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Отмечается, что со времени объявления очередного «бессрочного перемирия» в ЛДНР (с 12 августа по 21 октября) получили ранения 19 человек.

«С каждым таким перемирием позиции ВСУ и нацбатов оказываются все ближе к селам и поселкам на линии разделения: Васильевка, Верхнеторецкое, Доломитное, Еленовка, Ясное, Коминтерново и другие, а некоторые уже заняли полностью или частично: Жованка, т.н. «Чигири», Шумы, Майское, Южное, Гладосово, Металлист, Золотое, Рассадки, Новоалександровка, Катериновка. Постепенно украинские военные заняли всю серую зону, выходя на выгодные в тактическом плане позиции, а иногда – на первый взгляд – и невыгодные.

ВСУ и нацбаты идут на сближение по всей линии разделения и подходят к республиканским позициям вплотную. Где было 400 метров – теперь 80, где 1500 – 350, а то и ближе. Иногда подходят (точнее подкапываются) и потом закрепляются (ведь открывать огонь по ним нельзя – перемирие!), ставят на точку крупнокалиберный пулемет и начинают «разматывать», добавив к стрелковому вооружению миномет, ПТУР или СПГ. Тупо жгут блиндажи и ДЗОТы, закидывая зажигательными минами.

Рано или поздно ДЗОТы и блиндажи сгорают, а построить новые зачастую не дают – и таким образом выдавливают солдат – как на той же «Дерзкой», которая держалась в полуокружении три года… Иногда издеваются: ждут, пока наши милиционеры народные отстроятся полностью, и снова выжигают, а потом всё по новой…», – указывается в публикации.

При этом бойцы Народной милиции периодически наносят ответный урон противнику (в ход идут и снайперские группы, и расчеты с ПТУРами), но в отличие от ВСУ, уничтожение позиций зарвавшегося противника не совмещается с продвижением.

Также говорится, что линия боевого соприкосновения лишь на первый взгляд стоит на месте.

«Но по факту на месте нейтралки, где в 15-16-м году свободно ходила разведка ЛДНР, и там, где гибли и теряли ноги бойцы, где оборонительные рубежи народная милиция могла занять превентивно – теперь огневые точки противника. В то же время – из-за этого позиции НМ стали еще более труднодоступны: подходы к ним стали все чаще простреливаться.

Да и в моральном плане для бойцов, по которым противник ведет огонь каждый день, продвигаясь все ближе, а у них приказ молчать – действует угнетающе. А еще хуже – когда солдаты просто гибнут на простреливаемых подходах к позициям. Каждый месяц я узнаю о гибели двух-трех бойцов и командиров, с которыми был знаком лично или снимал. Так что в сухом остатке имеем: ВСУ упрочили свои позиции, а положение солдат республик усугубилось», – резюмирует автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинское командование признало, что ВСУ продолжают занимать населенные пункты в «серой зоне».

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