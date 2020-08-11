Перестарались: в Киеве невольно подтвердили, что НАТО фактически признало Крым российским

11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Комментируя провокационные учения флота стран НАТО и Украины «Си Бриз» близ побережья Крыма, ряд киевских СМИ сообщил, что раз полуостров «является территорией Украины», то никакого нарушения границ не было.

Об этом сообщили в информационном агентстве «BlackSea», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако пропагандисты забыли объяснять, почему же тогда натовцы спешно покинули «украинскую» зону по первому требованию ЧФ России.

Опубликовав несколько морских картосхем, потерявших актуальность в 2014 году, киевские медиа попытались «доказать», что никакого нарушения или провокации со стороны флота НАТО не было, так как учения проходили исключительно на территории Украины.

«В этой части Черного моря (где проводились учения «Си Бриз-2020» – прим. ред.) и близко нет никаких признанных границ, кроме морской границы между Украиной и Румынией. Она была установлена в 2009 году на основании решения Международного Суда ООН.

А вот такой вид имеет особая морская экономическая зона (ОМЭЗ) Украины.

Вывод: учения «Sea Breeze-2020» проводились в пределах исключительной морской экономической зоны Украины, в том числе ее части, что оккупирована Россией, за пределами 12-мильной зоны, то есть, территориального моря Украины (или проще – территориальных вод Украины).

Из этого вытекают следующие важные тезисы:

Командир российского ПСКР «Безупречный», бортовой №351, без сомнения, зачитывал в эфир заготовленный текст: «…ваши учения проходят в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Мы расцениваем это как провокационные действия…». То есть, эту часть истории надо воспринимать как попытку зондажа реакции, прежде всего, морских офицеров стран НАТО.

Но это еще и сигнал, реперное событие, после которого можно прогнозировать начало широкого использования в РФ нарратива вроде: «это наш участок Черного моря, на нём – наши крымские месторождения, это наш крымский шельф перешел к РФ в 2014 году по результатам «народного референдума» вместе с сухопутной территорией Крымского полуострова», – сообщили в информационном агентстве.

Также киевские пропагандисты поблагодарили западных партнёров, что они якобы не выполнили требования российских пограничников и не покинули зону учений, иначе это означало бы де-факто признание Крыма частью РФ.

«Отдадим еще раз должное и натовским, и украинским морякам (они, как рассказывают, ответили сакраментальным – «мы вас услышали»). Потому что прекращение пребывания в том районе кораблей НАТО, без всякого сомнения, трактовалось бы в РФ как косвенное признание де-факто оккупации части украинского моря».

Отметим, что во время маневров болгарский военный корабль «Бодрый» был вынужден изменить курс по требованию российской стороны.

Также напомним, что на этапе подготовки к проведению «Си Бриз» именно Киев требовал от западных «партнёров» нарушить экономическую морскую зону РФ.