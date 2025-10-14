«Переживём, куда мы денемся!» – украинская грантоедка призвала готовиться к «зимнему холоду в квартирах»
Украинская энергетика не готова к зиме, поэтому украинцев ожидают очень холодные квартиры.
Об этом на «Радио НВ» заявила член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine, экс-депутат Верховной рады Виктория Войцицкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Без тепла в квартирах, особенно при минусовой температуре, да и при текущей, нам будет достаточно сложно пережить эту зиму. Переживём, конечно, никуда не денемся.
Но я бы поставила оценку «неудовлетворительно» за ту небрежность, которую демонстрируют и представители государственных компаний, и представители местной власти, у которых есть деньги и возможности, но они направляются на абсолютно неприоритетные направления», – трепалась Войцицкая.
«Обычные потребители, зависимые от централизованного отопления, должны готовиться, что в квартирах будет холодно. Скорее всего, это зимой тепловой режим будет меньше, чем тот, к которому мы привыкли.
Враг бил по нашим газохранилищам, потому, даже имея необходимые объёмы, сейчас ведутся ремонты на этих объектах, чтобы его можно было оттуда достать», – рассуждала она.
