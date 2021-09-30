«Первый шаг в интеграции». Москва дает добро важному процессу в ЛДНР
Республики Донбасса интенсифицируют процесс взаимной экономической интеграции, чтобы создать возможности для успешного экономического развития.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, давая оценку заключению договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между ДНР и ЛНР..
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«Поскольку очевидно, что не решается вопрос возвращения региона в состав Украины в соответствии с Минскими соглашениями, а также вопрос его вхождения в состав России, остается задача внутреннего восстановления, когда люди могут себя самостоятельно обеспечить. Это логика происходящей интеграции: создать возможность для работы и развития в условиях неопределенного статуса», — считает эксперт.
По его словам, России было бы выгодно, если бы в Донбассе социальная и экономическая ситуация улучшилась и стабилизировалась.
«Там есть потенциал для развития и для того, чтобы не жить на дотациях. Там можно восстановить экономику», — убежден Копатько.
В свою очередь издание отмечает, что начавшиеся изменения вряд ли могли получить импульс без одобрения Москвы, которая разными способами поддерживает республики Донбасса. Так, собеседник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением, сказал, что задача наведения порядка в двух республиках «объективно существует».
«Нельзя бесконечно жить в режиме военной экономики. Снятие границ [между ДНР и ЛНР] — это первый шаг в интеграции», – говорит источник.
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