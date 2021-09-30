«Первый шаг в интеграции». Москва дает добро важному процессу в ЛДНР

30.09.2021 08:25 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Республики Донбасса интенсифицируют процесс взаимной экономической интеграции, чтобы создать возможности для успешного экономического развития.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, давая оценку заключению договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между ДНР и ЛНР..

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«Поскольку очевидно, что не решается вопрос возвращения региона в состав Украины в соответствии с Минскими соглашениями, а также вопрос его вхождения в состав России, остается задача внутреннего восстановления, когда люди могут себя самостоятельно обеспечить. Это логика происходящей интеграции: создать возможность для работы и развития в условиях неопределенного статуса», — считает эксперт.

По его словам, России было бы выгодно, если бы в Донбассе социальная и экономическая ситуация улучшилась и стабилизировалась.

«Там есть потенциал для развития и для того, чтобы не жить на дотациях. Там можно восстановить экономику», — убежден Копатько.

В свою очередь издание отмечает, что начавшиеся изменения вряд ли могли получить импульс без одобрения Москвы, которая разными способами поддерживает республики Донбасса. Так, собеседник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением, сказал, что задача наведения порядка в двух республиках «объективно существует».

«Нельзя бесконечно жить в режиме военной экономики. Снятие границ [между ДНР и ЛНР] — это первый шаг в интеграции», – говорит источник.

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