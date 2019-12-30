Песков объяснил, почему представители РФ принимали участие в переговорах по обмену

30.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Представители России принимали участие в переговорах по обмену пленными между Украиной и ЛДНР лишь потому, что у Киева нет прямых контактов с представителями республик.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У украинских коллег нет прямых двусторонних контактов с представителями ЛДНР. Если бы они были, то дела, наверное, шли бы гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трёхсторонняя комиссия, и так далее. Но только потому, что отсутствуют прямые контакты», – сказал Песков.

Напомним, накануне украинский политолог Василий Вакаров заявил, что наличие «беркутовцев» в числе лиц, попавших под обмен с ЛДНР, означает, что происходящий на Украине конфликт – внутренний.