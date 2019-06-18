Певец Сергей Лазарев решил сделать больно Украине

18.06.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Дважды проигравший на «Евровидении» российский певец Сергей Лазарев, ранее заявлявший на киевском ТВ о том, что не воспринимает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров Украиной, анонсировал концерт в Севастополе.

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Анонс «головокружительного шоу в Севастополе» опубликован на сайте местного Дворца культуры рыбаков, стоимость билетов составит 2500-5500 рублей. Афиши также размещены на улицах города.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что против нескольких звёзд шоу-бизнеса, продолжающих в угоду Западу или Украине оспаривать целостность территории РФ, нужно показательно возбудить несколько уголовных дел.

Лазарев ранее в интервью украинским СМИ заявлял, что сознательно отказался от участия в концертах, которые во время Русской весны проходили в поддержку жителей Крыма на полуострове.

Лазарев утверждал, что считает Крым украинским и оправдывал государственный переворот на Майдане в Киеве.

По словам Жириновского, ЛДПР требовала от Первого канала не посылать певца Сергея Лазарева на Евровидение в Израиль, поскольку он не признает Крым российским.