Пискорский: Союз Великобритании, Польши и Украины может нанести вред Варшаве

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Новости Украины

В попытке вернуться на геополитическую арену после выхода из Евросоюза Великобритания пытается играть по лекалам позапрошлого века, когда у Лондона были на это ресурсы, в отличие от нынешнего времени.

Об этом в эфире интернет-канала «Независимые» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пискорский напомнил, что основным экономическим партнером Польши является Германия, а не Великобритания.

«Единственная близость Варшавы и Лондона – это тот фактор, который и сближает Польшу и Украину – наличие польских гастарбайтеров на территории Великобритании, около двух-двух с половиной миллионов, также, как и наличие украинских трудовых мигрантов на территории Польши. Так что есть один фактор, который действительно объединяет все три страны… Создание любых блоков, альянсов с точки зрения интересов Варшавы, которые находятся вне не только Евросоюза, а в данном случае и НАТО, на самом деле угрожает безопасности Польши. И угрожает нашим отношениям, может ухудшить наши отношения с основными партнерами в континентальной Европе. Опять возвращаюсь к Германии, которая является главным торговым и экономическим партнером Польши. Это, ведь, не Великобритания создает рабочие места в Польше и не из Великобритании у нас основные инвесторы. У нас инвесторы, в основном, из Германии. Так что это наш основной партнер чисто экономически, в математическом плане», – сказал эксперт.

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«Поэтому я думаю, что этот альянс – попытка Великобритании подчеркнуть то, что она в геополитической игре… Пытаются после выхода из ЕС вернуть Лондону определенный международный статус и делают это все путем возвращения к идее великой геополитической игры еще 19 века, из далекого прошлого. Но тогда, действительно, у Лондона имелись определенные ресурсы, теперь таких ресурсов у Лондона нет», – заявил Пискорский.

Напомним, бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявлял, что происходящие сейчас геополитические потрясения выгодны как США, так и их главному европейскому сателлиту Великобритании, потому что это ослабляет основного конкурента – Германию, лишая ее влияния в Европе.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что эксперты напрасно недооценивают анонсированное создание альянса Великобритании, Польши и Украины.