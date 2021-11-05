«Плахотнюк возвращается». В Кишиневе возмущены блокировкой «ПолитНавигатора»

05.11.2021 12:00 (Мск), Кишинев, Владимир Лунгу

Служба информации и безопасности Молдовы заблокировала несколько интернет-ресурсов, в том числе портал «ПолитНавигатор». СИБ посчитал недостоверными некоторые материалы, в частности, о причинах газового кризиса в РМ, об отключении молдавскими властями Вечного огня на мемориале в Кишиневе. Эксперты, к которым наше издание обратилось за комментариями, считают, что это не что иное, как наступление на свободу слова и начало жесткой цензуры, к которой прибегла команда Майи Санду по примеру других постсоветских государств.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь):

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– Попытка Кишинева заблокировать портал «ПолитНавигатор» – не ни что иное, как признание высокой степени влияния этого ресурса на информационное пространство Молдовы и его заслуг в формировании общественного мнения. Можно было бы поздравить ресурс с бесплатной рекламой со стороны молдавских спецслужб, если б это не касалось вопросов свободы слова и доступа граждан к информации.

Мы видим, что в Молдове полным ходом идет строительство «демократического» полицейского режима в полном соответствии с современными американскими практиками. Сначала произошло задержание неугодного Генпрокурора, потом замечаем усиление полномочий полиции и рост расходов МВД на спецсредства, направленные на подавление массовых беспорядков, теперь мы видим первые шаги по зачистке информационного пространства Молдовы от альтернативного мнения.

В данном конкретном случае СИБ РМ ссылается на режим чрезвычайного положения, дает ссылки на конкретные материалы, которые вызвали столь негативную реакцию, приводит малоубедительную, но хоть какую-то контраргументацию, и весьма вежливо просит устранить их.

Однако скоро США пришлют в Молдову своего советника «по вопросам демократии и управления в Молдове», который непосредственно займется борьбой со «злонамеренным влиянием». Думаю, что очень скоро в Молдове перестанут либеральничать с оппозиционными политикам и неподконтрольными режиму СМИ. Тем более не станут отчитываться перед обществом за ограничение доступа к российским ресурсам.

Александр Кориненко, политолог (Кишинев):

– Блокировка любых информационных ресурсов – это наступление на свободу слова. Исключение составляют ресурсы, которые призывают к разжиганию вражды, ненависти и тому подобное. За изданием «ПолитНавигатор» такого замечено не было. В первую очередь от власти хотелось транспарентности и открытости. Блокировка интернет-ресурсов должна быть обоснована и осуществлена по закону, а если что-то закрывается из-за критики, то это беспредел. Госпожа Санду и ее команда делают много ошибок, что подмечается многими изданиями, но тогда, может быть, не совершать больше ошибок?

Игорь Тулянцев, председатель общественного совета «За свободную Родину» (Кишинев):

– Вообще запрет любых СМИ – это, без сомнения, плохо. Это совершенно не укладывается в общую концепцию европейских норм и стандартов, которые декларирует новая власть. Но, к сожалению, подобные случаи мы наблюдали и при прошлой власти. В период президентства Игоря Додона были санкции в отношении российских СМИ. По требованию спецслужб Молдовы был запрещен сайт News Front.

Такая практика появилась еще в период правления Влада Плахотнюка и продолжает активно использоваться. Вообще, сегодня складывается такое впечатление, что Плахотнюк возвращается. По крайне мере, данный вывод можно сделать исходя из определенных назначений в силовых органах и прокуратуре. Санкции в отношении российских СМИ – это простейший способ показать определенным кругам на западе, что «работа» ведется. Возможно, это пробный шар, и за ним последует запрет более крупных СМИ.

Я не думаю, что это игры лично Санду. Мне видится, что она пришла с достаточно слабой командой, которая не способна что-то серьезное выстраивать в государстве, не способна менять систему. На управляющие должности пришли люди, которые ничего не понимают в государственном строительстве. А люди, работавшие с Плахотнюком, – это серьезная, организованная, криминальная структура, которая пользуется слабостью команды Санду. Ведь Плахотнюк – это не один человек. Плахотнюк – это система, которая, как раковая опухоль, распускает свои щупальца-метастазы. И если вовремя не провести «хирургическое» вмешательство, то это очень плохо закончится для этой власти.

Андрей Сафонов, политолог (Тирасполь):

– Решение официального Кишинева – а это сугубо политическое решение – заблокировать доступ к российскому информационному агентству «ПолитНавигатор» показывает желание создать такую систему, при которой власть отдавать будет не нужно. Вспомним три ключевых события последнего времени.

1. Спецназ фактически захватывает Генеральную прокуратуру Молдовы. Генпрокурора в наручниках выводят из его рабочего кабинета за пять минут намеченной им пресс-конференции, на которой он собирается огласить некие важные сведения. Надо понимать, власть чего-то испугалась. Иначе кто мог приказать спецназу взять должностное лицо, отвечающее за исполнение законов в стране?

2. Провластные депутаты парламента вносят законопроект, согласно которому можно без санкции парламента взять под стражу депутата. Обвинение в коррупции – это стандартная отмазка. На деле таким образом власть может заткнуть рот своим противникам. А сфабриковать дело можно против любого политика. Были бы желание и соответствующая установка.

3. Блокировка неугодного СМИ в интернете – это замах на откровенную информационную монополию. В Приднестровье такое практиковалось в 2012-2016 годах, когда республикой управлял Евгений Шевчук, позднее получивший 16 лет заочно. За воровство. Без малейших соблюдений законности при нем оказалось заблокировано немало сайтов. Когда шевуковская, как ее называют, «черная пятилетка» закончилась, сайты были разблокированы, и закон вступил в свои права. И вот теперь прозападная и прорумынская власть Молдовы пошла по пути Шевчука…

Учитывая перечисленные пункты, можно сделать вывод, что в Молдове складывается менее демократическая система, чем в Приднестровье. На фоне этих фактов странно выглядят попытки некоторых официальных лиц и политиков Кишинева говорить что-то невнятное о «правах человека в Приднестровском регионе». И уж, конечно, приднестровцев беспокоят антидемократические подвижки в Молдове, ибо с Кишиневом ПМР ведет переговоры. А при переговорах важно, чтобы партнер обладал внутриполитической стабильностью. Нарушения же демократических норм эту стабильность подрывают и уменьшают непредсказуемость партнера. Мало ли что придет в голову политикам и управленцам, склонным к затыканию ртов своим оппонентам…

Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии (Москва):

– Большой вопрос: почему целый ряд государств на постсоветском пространстве так боятся «ПолитНавигатора». Видимо, значит, та правда, которая доносится, ретранслируется через этот ресурс, действительно оказывает влияние на общественное мнение, на позицию множества людей, которые принимают решения. Других объяснений нет. Мы же прекрасно понимаем, что такие страны, как Молдова, как Украина, где «ПолитНавигатор» запрещен, они вроде как провозглашают приоритет свободы слова, но на практике мы видим, что всеми возможными инструментами они пытаются оградить своих граждан от альтернативной точки зрения.

Это лишний раз свидетельствует о том, что коллеги из «ПолитНавигатора» работают совершенно верно, в правильном направлении и освещают именно те проблемы, которые наиболее болезненны для представителей политических элит этих государств. Здесь можно пожелать только сил, терпения, чтобы и дальше этот портал доносил правдивую информацию о событиях, которые происходят в этих странах.

Олег Матвейчев, политолог, эксперт СМИ, депутат Госдумы VIII созыва (Москва):

– Очередное лицемерие продемонстрировали в Республике Молдова так называемые либеральные, демократические власти. Они же нам все время рассказывают, что главное – это права человека, и что к важнейшим правам относится свобода слова, свобода СМИ и тому подобное. То есть, все это они нам регулярно рассказывают, когда каких-то журналистов в России всего лишь объявляют иноагентами. Этим журналистам не говорят, чтобы они закрылись, их не блокируют, а просто просят их писать, что они – иноагенты, если получали иностранное финансирование.

На самом деле, все эти либералы являются фашистами – и в Молдове это фашисты, они и праздники празднуют фашистские. Вспомним, что Румыния официально воевала на стороне Гитлера и что румынские палачи казнили людей в Одессе. У власти эта фашистская, марионеточная, проамериканская хунта в Молдове, которая таким образом поступает и держит людей в информационном концлагере, разрешает показывать только то, что им выгодно, что они хотят, и не дают показывать и рассказывать иную точку зрения.

Александр Дудчак, политолог, экономист (Киев):

– Все эти лимитрофные «табаки» шаг навстречу воспринимают как слабость и готовы укусить за ногу, как только отвернешься. Только угроза беды отошла, как только поняли, что зимой не околеют, – теперь можно позволить себе все.

– Свобода слова? Нет, не слышали!

Они справедливо не сомневаются, что «Газпром» свои обязательства будет выполнять. Значит, в отношении российских СМИ, российских граждан теперь можно продолжить творить беззаконие. И успешно обмениваться опытом в этом деле с такими же колониальными территориями, как Украина и Прибалтика. Штаты бы в аналогичной ситуации продали теплую зиму гораздо дороже, обусловив спасение длинным списком требований. Может, уже достаточно терпеть выходки неоколониальных режимов, и пора действовать адекватно?

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